الأردن تمنع استيراد جميع البضائع الإيطالية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

قررت الحكومة الأردنية اليوم، منع استيراد جميع البضائع ذات المنشأ الإيطالي، وذلك نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"هناك، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأوقف وزير العمل الأردني نضال البطاينة، استيراد التفاح القادم من إيطاليا بشكل فوري، وجميع البضائع ذات المنشأ الإيطالي وعدها إحدى الدول الموبؤة بهذا الوباء.

وقررت الحكومة الأردنية، وقف العمل بمنح رخص تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية الى الخارج، وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، إن القرار، جاء في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة للمحافظة على المخزون في ظل أزمة الوباء والتداعيات التي قد تنجم عنها وآثارها المحتملة على الأسواق العالمية وما يشهده العالم من تزايد انتشار الوباء وما يتبعه من إغلاقات في الأسواق العالمية والعربية وما قد يلحقه من أضرار على الأسواق التجارية الأردنية.

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وأشار الحموري، إلى أن قرار وقف تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية سيستمر إلى حين الانتهاء من دراسة تقييم المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية والمواد الخام الداخلة في صناعتها.

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وفي سياق آخر، وقعت الحكومة الأردنية اليوم اتفاقية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية من الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، وعن البنك الدولي للإنشاء والتعمير مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومار جا.

ويهدف المشروع إلى دعم البرامج والجهود الحكومية الأردنية الرامية إلى معالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب الأردني في السنوات الخمس القادمة من خلال تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير المهارات في هذا المجال وأساليب إدارة المشاريع في مراحل مختلفة.

وتوزع مبلغ الاتفاقية على ما قيمته 163.1 مليون دولار أمريكي على شكل قرض من البنك الدولي ، و36.9 مليون دولار أمريكي على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية والمُدارة من قبل البنك الدولي.