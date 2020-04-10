شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" فى تونس إلى 643 حالة مؤكدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، عن تسجيل 33 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد ووفاة حالة واحدة فى البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 643 حالة مؤكدة ووفاة 25 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية - أنها اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 692 تحليلاً مخبرياً، مشيرة إلى أن تونس العاصمة شهدت أعلى معدل إصابات ب152 حالة مؤكدة.

وأضافت "الصحة التونسية" أنها أخضعت ثلاثة آلاف شخص للحجر الصحي الذاتي، مشددة على أن هذا التطور في الوضع الوبائي بتونس ينبئ بمزيد من انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة إذا لم تحترم الإجراءات الاحترازية.

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