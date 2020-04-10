شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترحب بإعلان التحالف العربى وقف إطلاق النار باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت تونس بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن الوقف الشامل لإطلاق النار فى اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم - عن أملها في أن تفتح هذه الهدنة الإنسانية آفاقا جديدة لإيجاد حل سياسي دائم في اليمن، مشيدة بهذا القرار الذي يغلًب الجانب الإنساني في التعاطي مع الأزمة القائمة في اليمن، ومن شأنه أن يساعد هذا البلد الشقيق للتفرغ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكد البيان - وفقا لوكالة الأنباء التونسية - حرص تونس على وحدة الصف العربي، وتجديدها مساندتها لكلً الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصًل إلى حل سياسي شامل ودائم، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس ترحب بإعلان التحالف العربى وقف إطلاق النار باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.