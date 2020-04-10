إليزابيث ترسل تبرعات لـ"188 مسن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إليزابيث ترسل تبرعات لـ188 مسن

الجمعة 10 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

أرسلت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تبرعات بالبريد إلى 188 مسناً بمناسبة "خميس العهد" بعد إلغاء القداس الملكي للعام الجاري، وسط شبه الإغلاق المفروض في البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا

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وقال قصر باكنجهام إن الملكة التي بلغت عامها الـ94 هذا الشهر، أرسلت عملات نقدية تذكارية موضوعة في أكياس نقود خاصة لـ94 رجلاً ومثلهم من النساء، ما يعكس عمرها.

وفي الظروف الطبيعية كانت الملكة تسلم بنفسها أكياس النقود في قداس سنوي بمناسبة خميس العهد الملكي.

وذكر القصر أن الحاصلين على نقود خميس الأسرار عادة ما يكونون في السبعين من العمر على الأقل و"يتم ترشيحهم من جانب كنائسهم المحلية على ضوء إسهاماتهم الرائعة في كنيستهم المحلية والحياة المجتمعية".