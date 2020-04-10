أوروبا وأمريكا تتطلعان لنهاية كابوس «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ولاية نيويورك، حصيلة قياسية جديدة لعدد الوفيات اليومية جراء مرض (كوفيد-19) أمس الخميس بلغت 799 حالة، لكنها سجلت في المقابل انخفاضاً غير مسبوق في عدد حالات دخول المستشفيات لتلقي العلاج، وفق ما أعلنه حاكمها أندرو كومو. وقال كومو في مؤتمر صحفي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد: «نحن بصدد تسوية المنحنى، سجلنا 200 حالة شفاء جديدة» ما يعتبر «الرقم الأكثر انخفاضاً الذي نسجله منذ بداية هذا الكابوس».

ومع استمرار انخفاض معدلات الإصابة في إيطاليا بشر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مواطنيه، بإمكانية تخفيف القيود بشكل تدريجي نهاية الشهر الجاري «إذا استمر تباطؤ انتشار المرض».كما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الحصيلة المتراجعة للإصابات تدعو إلى الأمل، وألمح وزير الصحة الألماني، يينس شبان، إلى إمكانية تخفيف القيود على تنقلات المواطنين، لكنه قال إن هذا القرار يعتمد بالدرجة الأولى على مدى التزامهم بالقيود المفروضة على التواصل الاجتماعي واستمرار تباطؤ تسجيل حالات الإصابة

وأحصت إسبانيا 683 وفاة خلال 24 ساعة، في تراجع لعدد الوفيات بعدما كان العدد عاود ارتفاعه في اليومين الأخيرين، وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إن بلاده قريبة من بداية انحسار الوباء، وحث جميع الأحزاب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

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وفي المقابل بدأت الحكومة البريطانية مناقشة تمديد الحجر في غياب رئيسها بوريس جونسون الذي لا يزال في العناية الطبية المركزة، وذلك على الرغم من «تحسن» وضعه الصحي. وقال مسؤول حكومي إن عدد الإصابات وحالات دخول المصابين المستشفيات بدأت تظهر علامات على الاستقرار.

جاء ذلك فيما، حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، من أن بعض الدول الإفريقية قد تشهد ذروة الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الأسابيع المقبلة، وحثت على زيادة إجراء فحوص الكشف عن الفيروس على وجه السرعة في المنطقة.

وسجلت مختلف الدول العربية، أمس الخميس، مزيداً من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وعدداً من الوفيات، لكنها تظل تحت السيطرة في كل الدول تقريباً، مع رصد مزيد من حالات التعافي، فيما تواصلت إجراءات العزل الوقائية والدعم للفئات الضعيفة داخل المجتمع، ضمن خطط مقاومة الجائحة، بينما أكدت جامعة الدول العربية أهمية العمل التضامني مع الجانب الصيني ووضع خطة عمل مشتركة للعمل على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك في تصريح صحفي للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة عقب ترؤسها جلسة حوارية عقدت عبر الإنترنت بشأن آخر مستجدات فيروس (كورونا) بمشاركة خبراء عرب وصينيين، فضلاً عن مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس.