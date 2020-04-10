سيف وسرور بن محمد يدعمان «معاً» بـ 50 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

ساهم سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان ب 50 مليون درهم لمصلحة برنامج «معاً نحن بخير»، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، تعزيزاً لتضامن المجتمع في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة، حيث ساهم سمو الشيخ سيف بن محمد ب20 مليون درهم، وسمو الشيخ سرور بن محمد ب30 مليون درهم.

وبلغت حصيلة المساهمات المالية منذ مطلع الأسبوع الحالي، حتى يوم أمس الخميس، لمصلحة البرنامج، أكثر من 115 مليون درهم، تبرع بها عدد من الشيوخ، ورجال الأعمال، والشركات، والمجموعات العائلية، وعدد من المساهمين من مختلف فئات المجتمع،

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة «معاً»، إن عوائد البرنامج المالية، والعينية، والتطوعية، تخصص بناءً على الأولويات، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين للمعونات والمستلزمات المجتمعية الطبية، الغذائية والتعليمية بالدرجة الأولى، إضافة إلى كل ما يخدم المجتمع، ويعزز قيمه.

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وحثت كل فئات المجتمع على التكاتف لمواجهة هذه الظروف، والوقوف على أرضية مشتركة لمعالجة هذه الأزمة الصحية الطارئة، مؤكدة أن هذا هو الوقت الذي يظهر فيه أفراد المجتمع قوة تضامنه، وتعاضده.

على صعيد متصل تقدم هيئة المساهمات المجتمعية -معاً، عبر برنامجها «معاً نحن بخير»، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والاتحاد للتموين أكثر من 70 ألف وجبة للمتواجدين بأحد مراكز الحجر الصحي في أبوظبي، على أن يقوم الهلال الأحمر بتقديم خدمات الدعم اللوجستي لتوفير ثلاث وجبات يومياً ل 1600 شخص في بعض مناطق الإمارة.

وبموجب التنسيق والتعاون بين الأطراف الثلاثة تم إطلاق برنامج لتقديم وجبات الطعام بتغطية كاملة من المساهمات الواردة لبرنامج «معاً نحن بخير»، في سابقة هي الأولى لاستخدام المساهمات المالية للبرنامج منذ إطلاقه، فيما يقوم القطاع الخاص بالتموين التابع للاتحاد للطيران بتجهيز وجبات الإفطار والغداء والعشاء؛ لضمان حصول 1600 شخص يخضعون للحجر الصحي على الدعم الغذائي، أما الهلال الأحمر فيقوم عبر شبكة واسعة من موظفيه ومتطوعيه بتقديم المساعدة اللوجستية اللازمة في هذا الصدد.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة معاً: «نحن فخورون بتآلف وتماسك مجتمعنا، ومسارعة الأفراد والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العاصمة أبوظبي لتقديم الدعم والمساهمة في برنامج «معاً نحن بخير».

من جانبه أكد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تولي برامج الشراكة المجتمعية اهتماماً كبيراً.