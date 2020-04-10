شكرا لقرائتكم خبر عن الدول العربية تستمر في مقاومة «كورونا» بإجراءات العزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مختلف الدول العربية، أمس الخميس، مزيداً من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وعدداً من الوفيات، لكنها تظل تحت السيطرة في كل الدول تقريباً، مع رصد مزيد من حالات التعافي، فيما تواصلت إجراءات العزل الوقائية والدعم للفئات الضعيفة داخل المجتمع، ضمن خطط مقاومة الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 355 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها 3287 حالة، من بينها 2577 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية في الوقت الراهن.

وكشف الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الحالات التي تعافت بلغ 666 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 44 حالة وفاة.

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أمس، تسجيل 55 حالة إصابة في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 910 حالات.

وفي المنامة، أعلنت وزارة الصحة رصد 32 حالة جديدة بفيروس «كورونا»، منها 6 حالات قادمة من الخارج، و26 حالة مخالطة لحالات قائمة.

وكشفت الوزارة أن 18 حالة قائمة من الحالات ال 32 تعود لعمال وافدين خالطوا حالة قائمة، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم، وإجراء الفحوصات المختبرية؛ للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي.

وأشارت الصحة البحرينية إلى أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين بلغ 495 حالة حتى الآن.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في الأردن إلى 7. كما أعلن عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 372 حالة، وتسجيل 11 حالة شفاء جديدة.

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وبيّن جابر أن الوفاة السابعة لمصاب عمره 69 عاماً.

وغرباً، أفادت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، بارتفاع حصيلة الوفيات إلى 235 حالة، مع تسجيل 94 إصابة جديدة بالعدوى، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1666.

وأوضحت الوزارة الجزائرية أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 347، منها 123 حالة في مدينة البليدة، و96 حالة في العاصمة الجزائر، فيما يخضع 1704 أشخاص للعلاج وفقاً لبروتوكول «كلوروكين».

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش يحافظ على استعداده وتأهبه الدائم لمواجهة أي طارئ، في الوقت الذي تسجل البلاد يومياً عشرات الإصابات والوفيات إثر تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وجاء في العدد الأخير من مجلة «الجيش» الصادرة عن الوزارة أن «قيادة الجيش تتابع يومياً تطورات الوضع، وتسهر على تقديم كل التعليمات والتوجيهات للأفراد، وتحرص على الاتصال الدائم والمستمر، من خلال العمليات التوعوية».

وإلى تونس، وصلت طائرة عسكرية تونسية محملة بالمستلزمات الطبية من الصين؛ لمساعدة وزارة الصحة في مقاومة الجائحة، مع تسجيل البلاد مزيداً من الإصابات والوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بلغ 582 بزيادة 7 حالات عن يوم الأربعاء، 6 منها للمقيمين وواحدة للمغتربين، موضحة أن 29 مصاباً هم في حالة حرجة، وذلك بعد إجراء فحص 699 للمقيمين و147 للمغتربين، بينما وصل عدد المتعافين إلى 62، وحالات الوفاة وقفت عند 19.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس، عن تسجيل حالة جديدة بفيروس «كورونا» (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة إلى 15 حالة، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية «مكتب ليبيا» تعافي ثماني حالات في البلاد من الإصابة بفيروس «كورونا» من أصل 21 حالة مصابة. وأوضح مكتب المنظمة عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أنه تم في ليبيا تسجيل 21 حالة مؤكدة، وأن مكتب ليبيا يشجع جميع الليبيين على الامتثال واتباع إرشادات النظافة الشخصية والوقاية من العدوى. (وكالات)