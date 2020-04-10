كابول تفرج عن سجناء لـ «طالبان».. و«داعش» يهاجم بالصواريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الحكومة الأفغانية، أمس الخميس، الإفراج عن مئة سجين من حركة «طالبان» التي انسحبت من المفاوضات في هذا الشأن، بعدما اعتبرت إطلاق سراح هؤلاء على دفعات «غير مقبول»، في وقت استهدف فيه تنظيم «داعش» الإرهابي أكبر قاعدة جوية أمريكية رئيسية في البلاد، بخمسة صواريخ، لكن لم تقع إصابات.

وغرد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل، على «تويتر»، بأن السلطات الأفغانية «ستفرج عن مئة سجين من طالبان الخميس (أمس)، حسب حالاتهم الصحية، وأعمارهم، وما تبقى من مدة عقوبتهم، في إطار جهودنا لإحلال السلام واحتواء (كوفيد-19).

وكانت كابول أفرجت، أمس الأول الأربعاء، عن مئة معتقل «أقسموا بعدم العودة أبداً إلى ميدان القتال»، حسب الهيئة الحكومية نفسها.

ورفض الناطق باسم حركة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، الإفراج عن هذه الدفعة الجديدة من السجناء، بينما كان المتمردون تفاوضوا مع واشنطن لمبادلة خمسة آلاف من عناصرهم المسجونين بألف من أفراد قوات الأمن الأفغانية، ما كان يشكل نقطة أساسية في الاتفاق الثنائي الذي وقع في 29 فبراير/ شباط في الدوحة، لكن لم تصادق عليه كابول.

وقال ذبيح الله مجاهد إن «موقفنا واضح حول تبادل المعتقلين»، من دون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف: «الإفراج عن مئة سجين كل يوم ليس جزءاً من عمليتنا، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا».

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وكانت «طالبان» أعلنت، منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أنها ستوقف مشاركتها في محادثات «عقيمة» مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء. وتعهدت الولايات المتحدة بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً، شرط أن تحترم «طالبان» ضمانات أمنية، وتبدأ مفاوضات «بين الأفغان» حول مستقبل البلاد. وكان يفترض أن تبدأ هذه المفاوضات في العاشر من مارس/ آذار الماضي، لكن ذلك لم يحدث. ولا أحد يعرف إن كانت ستبدأ، أو حتى ستجرى.

على صعيد آخر، أكد حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أن خمسة صواريخ أصابت، أمس الخميس، قاعدة جوية أمريكية رئيسية في البلاد، لكن لم تقع إصابات في الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش».

وقالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها الحلف على «تويتر»: «أُطلقت خمسة صواريخ على قاعدة باجرام الجوية في وقت مبكر من صباح اليوم (أمس)، لم تقع إصابات» في إشارة إلى القاعدة الأمريكية الرئيسية في أفغانستان التي تقع شمال كابول. وقال التنظيم في بيان على وسائل التواصل، إن مقاتليه استهدفوا مهبط طائرات هليكوبتر في باجرام.

وأوردت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم أن: «مقاتلي التنظيم قصفوا بصواريخ كاتيوشا مهبط المروحيات في مطار قاعدة باجرام العسكرية التي يتمركز فيها الجيش الأمريكي بمقاطعة بروان، شمال كابول».

وظهر الفرع الأفغاني التابع «داعش»، والمعروف باسم (تنظيم داعش-ولاية خراسان) على اسم المنطقة القديم، لأول مرة في شرق أفغانستان في عام 2014، وتوسع منذ ذلك الحين في مناطق أخرى، ولا سيما الشمال. ويقدر الجيش الأمريكي قوة التنظيم بنحو ألفي مقاتل. ويعتقد بعض المسؤولين الأفغان أن العدد أكبر.

(وكالات)