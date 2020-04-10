محمد بن زايد يعين وكيلاً لـ«تنمية» ومديراً لـ«الإسكان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين حمد علي محمد الظاهري وكيلاً لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي.

كما أصدر سموه قراراً بتعيين بشير خلفان سالم المحيربي مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للإسكان.

وقرر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إعادة تشكيل مجلس إدارة «دار زايد للرعاية الأسرية» برئاسة مبارك سعيد الشامسي.

بحسب القرار يضم مجلس الإدارة في عضويته: الدكتور فهد مطر سالم بن مسيعد النيادي إضافة إلى ممثل عن دائرة الصحة وممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي وممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة وممثل عن وزارة التربية والتعليم.

وتمتد عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.

وفي قرار رابع أعاد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية: حسين بن إبراهيم الحمادي نائباً للرئيس، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، والرئيس التنفيذي لشركة إدج القابضة، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، والمدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وجيف سيمونز، والدكتور ستيفن وولكر، والبروفيسور جون أورايلي. وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.(وام)