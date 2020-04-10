أطباء مواطنون يعالجون المرضى في مستشفيات ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيمان عبدالله آل علي

فيروس «كورونا» عدو لجميع المجتمعات، انتشر بسرعة البرق في بقاع الأرض وغزا العالم، وأفنى عشرات الآلاف من البشر، وأوقف الكثير من الأعمال والخطط والبرامج التدريسية، وأسهم في عودة الطلبة الدارسين في مختلف دول العالم إلى أوطانهم، لحماية أنفسهم من العدوى.

والإمارات منذ بداية الأزمة، أمرت بعودة جميع الطلبة الدارسين إلى الوطن، وأجلت رعاياها من كل أنحاء العالم، إلا أن هناك سبعة أطباء إماراتيين اختاروا البقاء في الغربة، والالتزام بمسؤولياتهم، بدعم الكادر الطبي الألماني، فالمستشفيات في أمسّ الحاجة إلى جميع كوادرها، للتصدي للوباء، واستمرار العمل في التخصصات المختلفة بشكل طبيعي، في ظل وجود حالات مرضية طارئة بحاجة إلى الرعاية.

سبعة أطباء نقلوا رسالة إلى العالم أن الإماراتي يعمل بجد في ظل الأزمات، ويقف إلى جانب أخيه الإنسان في الظروف القاسية، ليكملوا مسيرة العمل والعطاء، ويخلصوا في عملهم ويكتسبوا الخبرات من الكادر الألماني.

الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب وبعقده مع المستشفى، والوقوف في صف واحد مع زملائه الأطباء في ألمانيا للتصدي لهذا الوباء، كان سبباً وراء قرار د. خليفة المقبالي، المتخصص في الطب النفسي، بالبقاء في ألمانيا، والعمل مع الكادر الألماني في المستشفى، في ظل الاحتياج الكبير للكوادر الطبية بعد تفشي وباء كورونا، ليؤجل قرار عودته إلى الوطن.

وقال إن هناك توقعات الأسوأ خلال الأيام القادمة، وانتشار الوباء بشكل أكبر، وهذا يدفعهم إلى الاستمرار في الإجراءات الوقائية والاحترازية، فألمانيا تتوقع استمرار الوباء لسنتين، و«ما أقوم به هو أن أجد بدائل للمرضى الذين أعتني بهم، في ظل الوباء حتى لا تتأثر جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، فضلاً عن أنه خلال انتشار موجة المرض في حال زاد عدد الإصابات، فلدي خبرة في الطب الباطني، وأستطيع المساعدة في غرف العناية المركزة والطوارئ، لتخفيف العبء عن زملائي، وكوني طبيباً نفسياً أتوقع الأضرار النفسية على المرضى، جراء الإصابة ووضع الحلول، لتفادي مثل تلك الأضرار».

وعن رسالته إلى المجتمع، قال إن الفيروس مستجد والجميع يدرسون الأمر، وهناك دائماً قرارات جديدة ومعلومات حديثة، وأخرى تنفي السابقة بسبب البحث المستمر؛ كون الأمر جديداً على الجميع، والكل يتعلمون الآن عبر جمع المعلومات ودراستها وتحليلها، وعلى الجميع اتباع التعليمات، ولا داعي للخوف والقلق، لافتاً إلى أن آخر زيارة له للإمارات كانت في يناير ولم تستغرق سوى أسبوع، وحالياً يدرس في مرحلة ما بعد التخصص، في مجال الإدمان وارتباطه بالاكتئاب، وبعد سنة سينتهي ويعود إلى الوطن.

وعن مسؤولياته المجتمعية، قال: «بالتعاون مع ثلاثة أطباء إماراتيين في تخصص الطب النفسي، أنشأنا عيادة للمرضى العرب؛ لأنهم موجودون بأعداد كبيرة في ألمانيا، ونعمل على معالجتهم من آثار ما بعد الحرب، والعيادة شكلتها عند وصولي للدراسة، وكنت الطبيب العربي الوحيد. وبعد مدة بدأت موجة اللاجئين العرب من سوريا، وجميعهم نازحون من مناطق الحروب، وهناك أشخاص فقدوا أقاربهم، ومعظمهم كانت لديه أعراض ما بعد الصدمة، وأمراض نفسية كثيرة، وخصصت لهم وقتاً في العيادات الخارجية لرعايتهم وتقديم الدعم النفسي لهم، وفي ما بعد انضم إليّ أطباء مواطنون آخرون في العيادة، والعيادة ستستمر خمس سنوات قادمة بجهودهم».

فيما أكد د. أحمد المرزوقي، أخصائي طب وجراحة العيون (تخصص دقيق في شبكية العين)، أن قرار بقائه في ألمانيا كان بدافع دعم الكادر الطبي الألماني، والالتزام بواجباته المهنية في ظل تفشي الوباء.

وقال إنه حالياً يعمل في قسم العيون مع أربعة أخصائيين، ومنذ بداية الأزمة تحول القطاع الصحي إلى حالة طوارئ، والكل معنيون بمعالجة مرضى كورونا، وفي قسم العيون عدد الكادر الطبي قليل، ونستقبل حالات كثيرة من مناطق عدة في المستشفى في ميونخ، حيث إن هناك مستشفيات أغلقت منذ بداية الأزمة، وهناك حالات تحتاج إلى جراحة طارئة، فالضغط كبير منذ بداية الأزمة، وبحديثي مع البروفيسور وتواصلي مع السفارة، قررت البقاء ودعم زملائي الأطباء. فالقسم كان بحاجة إلى بقائي في ظل الطلب الكبير، وكوني أتولّى الكثير من المهام، لم أرغب في التخلي عن مسؤولياتي بعد انتشار الوباء. وحالياً قسّمنا إلى فريقين، يعمل الأول أسبوعاً، ثم يرتاح أسبوعاً، ويعمل خلاله الفريق الثاني؛ كوننا معرضين للعدوى بشكل كبير.

وقال إن التحديات تتمثل في الخطر العالي في نقل العدوى في ظل انتشار الوباء؛ «لأن طبيب العيون لا يستطيع الفحص وترك مسافة متر بينه وبين المريض، ومع ارتدائنا اللباس الواقي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، فإن الخطورة عالية، لكن مع هذا لا بدّ من تقديم الرعاية الطبية؛ لأن هناك حالات وعمليات لا تؤجل، وبعضهم قد يخسرون نعمة البصر، وتنتكس حالتهم إذا أجلت العمليات لحين انتهاء الأزمة».

وأشار إلى أن الصعوبات الأخرى تتمثل في تغير نمط الحياة، «فمنذ الأزمة عاد أهلي إلى الإمارات أصبحت بمفردي، وتقييد الحركة جعل الحياة أصعب وبت أعتمد على نفسي في كل أموري من تحضير الطعام إلى التنظيف».

وعن رسالته للمجتمع، قال: «لا تختلف عن رسالة القيادة الرشيدة (خلكم في البيت) لتقليل انتشار المرضى، وسنرى في المرحلة القادمة أن الأعداد ستقل، والوقاية مطلوبة في الفترة الحالية، وتتمثل في الجلوس في المنزل وعدم الاختلاط بالآخرين، وإنجاز الأعمال من المنزل، وفعلياً مطلع بشكل يومي على إجراءات الدولة للوقاية من المرض، وخاصة مبادرة فحص «كورونا» من السيارة التي تعد من أفضل الطرق لتقليل انتشار الفيروس».

أما د. عبدالله الهلالي (تخصص الطب النفسي)، فأكد أن سبب بقائه هو أن العمل في المستشفى مع المرضى لم يتوقف، ووجوده في ألمانيا كان بسبب منحة دراسية أعطته الفرصة لإكمال تخصصه.

وقال: «قررت أن أكمل العمل على الرغم من الظروف الراهنة وتفشي «كورونا»، والسبب الآخر هو أنني أساعد الأطباء والزملاء على العناية بالمرضى، وتعاملي المباشر مع المرضى الذين يكونون بحاجة إلى العلاج النفسي، وفي ظل هذه الظروف يأخذ المستشفى الاحتياطات في ظل زيادة عدد الحالات، ونكون داعمين للكادر الطبي».

وعن التحديات التي تواجهه، قال: «هي تحديات العمل والبعد عن المنزل والوطن والأهل، والمستشفى اتخذ كل الاحتياطات لحماية الكادر الطبي. وهناك توجيهات وإرشادات علينا أن نتبعها لحماية أنفسنا من العدوى، كالتعقيم وإبقاء مسافة بيننا وبين الآخرين، وقلة الاجتماعات في المستشفيات. ورسالتي للمجتمع لا بد أن ننهض بأدوارنا، فكلنا نؤدي أدواراً مهمة في الوقت الحالي، حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة، فالتضامن مطلب مهم في الأزمات».

وقال: «أرى أن الجميع حالياً سواء كانوا أطباء أو من العامة، مدركون لأهمية التعاون والعمل الجماعي في ظل الظروف الحالية، وعلى الجميع توخي الحذر واتباع التعليمات لمنع انتشار الفيروس. ومهمتي الطبية، تخفيف القلق ومخاوف الناس وتذكيرهم بأننا سنتجاوز هذه الأزمة ونكون أقوى وأكثر وعياً بصحتنا البدنية والعقلية والنفسية».