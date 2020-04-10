«البلديات والنقل» تعقم 3120 كيلومتراً في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن تعقيم مسافة 3 آلاف و120 كيلومتراً في الإمارة، تشمل 1045كيلومتراً في مدينة العين و660 كيلومتراً في منطقة الظفرة و795 كيلومتراً في منطقة البر الرئيسي و620 كيلومتراً في مدينة أبوظبي، مؤكدة وفقاً لأحدث إحصاءات أعمال برنامج التعقيم الوطني في العاصمة، أنه يتم استخدام 14 ألف لتر من مواد التعقيم و300 ألف لتر من المياه يومياً.

وأشارت إلى أن عملية الغسيل اليومي للحاويات تشمل 6080 حاوية تضم 880 حاوية في مدينة أبوظبي، و2200 في منطقة البر الرئيسي، و1200 في منطقة الظفرة، و1800 في مدينة العين، كما يتم استخدام 53 معدة غسيل تشمل 8 معدات في مدينة أبوظبي و20 في البر الرئيسي و10 في الظفرة و15 في العين.

وأكدت أنه تم تعقيم نحو 195 حوضاً ومنطقة في مختلف أرجاء الإمارة، تشمل 65 حوضاً ومنطقة في العين و57 في الظفرة و47 في البر الرئيسي و26 في أبوظبي، مشيرة أن عمليات الرش والتعقيم التي تنفذها، تستهدف المرافق العامة وواجهات المحال والأبنية، والمظلات ومحطات الباصات، والساحات العامة، والمساجد، وممرات المشاة، والأسواق العامة، وتشمل آليات الرش مكائن رش رذاذي بأحجام مختلفة ومعدات التضبيب، فيما تستخدم مواد آمنة صديقة للبيئة والإنسان والحيوان.