الفكر الاقتصادي بعد كورونا

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هل سيتغير الفكر الاقتصادي، وفلسفة التنمية لدى الدول العظمى، ثم ينعكس ذلك بالتبعية على البلدان المحظوظة؟ في مستوى العالم العربي، نأمل ذلك، حتى لا يخرج علينا أحد بأن قوى خفية تمنع الدماغ العربي من تطوير أدائه.

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عندما تنفرج هذه الأزمة، وينهض العالم العربي بأقل الخسائر، إن شاء الله، فإن أعظم إنجاز سيكون التفكير الجماعي، استعداداً للعمالقة الجدد والتكتلات العملاقة، بالبناء من الأساس. لا شيء أفضل من أن يبدأ بخطط عقلانية علمية، طبقتها الصين والهند بنجاح مذهل. يقول الفرنسيون: «لنأكل أوّلاً ثم فلنتفلسف». الاقتصاد الذي لا يفكر في المعدة أوّلاً، لا عماد له. الزلزال الكبير الذي هزّ الغرب هو إعلان الزعيم الصيني ماو، بعد ثورة 1949 ببضع سنوات: «لقد حققنا لكل صيني طبق أرز يومياً». كان ذلك أشدّ وقعاً من تفجير نووي. الهند في مطلع العقد الثامن الماضي، لم تكن فيها أرض غير مزروعة. وزير خارجية فرنسا، كلود شيسون، في عهد ميتران، كان صديق العرب، نصح البلدان العربية: «لا تقلدوا التنمية الغربية، عليكم بطريقة الهند».

دع كل ذلك جانباً، فلو كان العقل العربي اقتصادياً من الطراز الأول، لأدرك، خصوصاً في أوائل التاريخ الحديث، أن في القرآن آية هي خير من أفضل نظرية اقتصادية تنموية، هي الرابعة والأخيرة في سورة قريش: «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف». في الآية دستور، مختصر مفيد: أطعمهم من جوع يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائياً، لا فجوة غذائية، ولا منّة بذور مسرطنة أو لا تنبت ثانية إلا بسماد مشروط بألف مشرط. عالم الاجتماع الفرنسي جاك بيرك يقول: «ليس ثمة بلدان متخلفة، ثمة بلدان سيئة التغذية». أبعد من ذلك، أن الزراعة العصرية اليوم تحتاج إلى بنية تحتية تربوية تعليمية حديثة تقوم عليها مراكز بحث علمي، وصناعات ومخابر ومكننة وبنية تحتية مدنية وشبكة طرقات ومواصلات. سلة الغذاء العربي وحدها كانت تكفي جميع العرب، وأكثر.

كل ذلك ليس سوى نصف الآية. «وآمنهم من خوف» ترجمتها الاستراتيجية: تحقيق تأمين شامل، صحي بالدرجة الأولى، أمني، حاضري ومستقبلي، يجعل الفرد والمجتمع في مأمن من كل الغوائل المادية والمعنوية، وكل الأعداء من الفيروسات والبكتيريا الضارة إلى الغزو الخارجي.

لزوم ما يلزم: النتيجة البنيوية: إذا محا النظام العربي الأمّية قبل 2050، فتفاءلوا بالتنمية الشاملة، تجدوها.

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