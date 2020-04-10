هولنديـة عمرهـا 107 أكبـر ناجيـة فـي العالـم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت عجوز هولندية (107 أعوام) أكبر ناجية في العالم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الأرجح، بعد أن تعافت من إصابتها بالمرض. وأصيبت كورنيليا راس بالفيروس في 17 مارس/ آذار، بعد يوم من عيد ميلادها المئة وسبعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة إيه.دي الهولندية، بعد أن حضرت قداساً مع مقيمين آخرين في دار للرعاية في جزيرة خوريه- أوفرفلاكيه جنوب غرب البلاد. وبعد ذلك تم التأكد من إصابتها هي وأربعين آخرين بالمرض. وتوفي منذ ذلك الحين 12 من تلك المجموعة، لكن الأطباء أبلغوا راس يوم الاثنين أنها تغلبت على المرض. وقالت ممرضتها للصحيفة: «لم نتوقع أن تنجو من ذلك.. إنها لا تتناول أي أدوية وتمشي جيداً وتركع على ركبتيها كل مساء لتشكر الرب. ستظل فيما يبدو قادرة على الاستمرار في القيام بذلك». وقبل كورنيليا راس كان أكبر ناجٍ من كورونا في العالم هو أمريكي يبلغ من العمر مئة وأربعة أعوام.

وفي إيطاليا قالت إدا زانوسو، ابنة ال103 أعوام، إن الشجاعة والقوة والإيمان ساعدتها على هزيمة فيروس «كورونا»، والتعافي منه. وأضافت العجوز، أنها بصحة جيدة، وتواظب على قراءة الجرائد أثناء تلقيها الرعاية في منزلها، وذلك بعد أسبوع قضته في السرير.

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من جانبه قال طبيبها، كارلو فورنو ماشيز، إنه لم «يعتقد أنها ستتعافى؛ لأنها كانت في شبه غيبوبة.. ثم ذات يوم فتحت عينيها من جديد».

وكانت العجوز موجودة في دار التمريض بمدينة بييلا، شمالي إيطاليا، حيث عانت الحمّى والقيء وصعوبة التنفس، وأثبتت التحاليل بعد ذلك أنها حاملة للفيروس.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل إدا زانوسو، شفيت من مرض «كورونا» مسنة إيرانية تبلغ من العمر 103 أعوام، وسيدتان صينيتان في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس، يبلغ عمر كل منهما 100 عام. (وكالات)