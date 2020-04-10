هادي يوجه قوات الجيش بالاستجابة لدعوة التحالف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن، القاهرة: ”الخليج 365”

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قوات الجيش الوطني اليمني بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي جرى سريانه اعتباراً من ظهر أمس الخميس، فيما أكدت السعودية أن القرار يعكس سعي الرياض لاستقرار المنطقة، ويهدف إلى إنهاء الصراع والتركيز على مواجهة «كورونا» المستجد، في حين أكدت مصر دعمها للمبادرة، بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وذكر إعلام وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني بدأت، أمس الخميس، بالالتزام بتوجيهات الرئيس هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، التي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي جري سريانه اعتباراً من ظهر أمس الخميس. وحسب موقع «سبتمبر نت»، ومنذ الساعات الأولى لسريان وقف إطلاق النار قامت ميليشيات الحوثي، بقصف مواقع قوات الجيش في جبهات صرواح وهيلان غربي محافظة مأرب، بالمدفعية الثقيلة. وبالتزامن مع ذلك قامت الميليشيات الحوثية، بحشد عناصرها، وآلياتها القتالية في الجبهات ذاتها.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان: إن مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين؛ تأتي لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ بهدف إنهاء الصراع، وتركيز جميع الجهود بعيداً عن التصعيد العسكري؛ لمكافحة تفشي جائحة «كورونا» المستجد؛ (كوفيد - 19).

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وفي تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر»، أمس الخميس، «انطلاقاً من اهتمام المملكة وحرصها والتزامها بصحة وسلامة الشعب اليمني، فقد استمرت المملكة في دعمها للأمم المتحدة ولهذا العام، وساهمت ب500 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إضافة إلى 25 مليون دولار أمريكي؛ لمكافحة تفشي جائحة كورونا كوفيد - 19».

ومن جانبه، أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أمس الخميس، أن وقف النار في اليمن يعكس سعي السعودية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكتب في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، «إن عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة، وسيتحمل هو وزرها».

ومن جانبها، رحبت مصر، بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن، وثمَّنت ، في بيان أصدرته، أمس، وزارة الخارجية، تلك المبادرة المهمة، مُعربة عن التطلع لأن تُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.