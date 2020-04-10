«كوفيد ـ 19» يواصل الانحسار في أوروبا.. ومؤشرات جيدة بأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 1,5 مليون شخص بينهم 89 ألف وفاة، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تأثراً من ناحية عدد الإصابات والوفيات، لكن دلائل حديثة أشرت الى بداية العد التنازلي للفيروس على الأراضي الأمريكية، في حين واصل الوباء مسيرة انحسار في عدد من الدول الأوروبية المنكوبة.

وأعلن جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، بشرى سارة لمواطنيه، تتحقق بنهاية شهر إبريل الجاري. وذلك على الرغم من تسجيل هذا البلد 132 ألف حالة إصابة و542 حالة وفاة جديدة. وقال في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن حكومته «قد تبدأ تدريجياً تخفيف بعض القيود إذا استمر تباطؤ انتشار المرض». وأشار إلى أنه «يتعين أن ننتقي القطاعات التي يمكن أن تستأنف نشاطها، إذا أكد العلماء تباطؤ انتشار الفيروس». وحذر كونتي من أن «إيطاليا لا يمكنها خفض مستوى الحذر وإنما ستخفف فقط بعض القيود تدريجياً».

تبحث الحكومة البريطانية تمديد الحجر في غياب رئيسها بوريس جونسون الذي لا يزال في العناية الطبية المركزة، وذلك رغم «تحسن» وضعه الصحي. وقال المتحدث باسم جونسون الخميس إن «رئيس الحكومة أمضى ليلة جيدة ووضعه الصحي يواصل التحسن في العناية المركزة بمستشفى سانت توماس» الذي دخله الأحد. وقال مسؤول حكومي إن عدد الإصابات وحالات دخول المصابين المستشفيات بدأت تظهر علامات على الاستقرار. وأضاف، «بدأنا نشهد استقراراً... أولى العلامات على استقرار انتشار العدوى ودخول المستشفيات».

Advertisements

وأعلنت نيوزيلندا انخفاض معدلات الإصابة لليوم الرابع على التوالي، مع تشديد إجراءات الحجر الصحي بهدف السيطرة الكاملة على تفشي الفيروس. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، إن الكوادر الصحية في البلاد «قلبت منحنى» إصابات فيروس كورونا المسجلة، منوهة بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي: «التزامكم يعني أن خطتنا ستنجح». وسجلت البلاد 29 حالة جديدة محتملة لفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 1239 حالة في عموم البلاد، وحالة وفاة واحدة فقط، وتعافي 317 حالة.

وأحصت إسبانيا 683 وفاة خلال 24 ساعة، في تراجع لعدد الوفيات بعدما كان العدد عاود ارتفاعه في اليومين الأخيرين، وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إن بلاده قريبة من بداية انحسار الوباء، وحث جميع الأحزب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

بدورها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الحصيلة المتراجعة للإصابات تدعو للأمل، وألمح وزير الصحة الألماني، يينس شبان، إلى إمكانية تخفيف القيود على تنقلات المواطنين، لكنه قال إن هذا القرار يعتمد بالدرجة الأولى على مدى التزامهم بالقيود المفروضة على التواصل الاجتماعي واستمرار تباطؤ تسجيل حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وصدرت مؤشرات مشجعة أيضاً في الولايات المتحدة حيث أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية سي دي سي، أن بعض العاملين الأساسيين الذين تعرضوا للفيروس لكنهم لا يظهرون أعراضا، يمكن أن يعودوا إلى العمل. وقال مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوسي، إنه إذا نجحت استراتيجيات التباعد الاجتماعي التي تم تنفيذها حتى نهاية إبريل، في إبطاء انتشار الفيروسات التاجية، يمكن للحكومة أن تبدأ في التخلص من بعض القيود التي فرضها الحجر الصحي في الأسابيع المقبلة.

في غضون ذلك بحث مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى أزمة انتشار كورونا، وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لاسيما بين الصين والولايات المتحدة، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها جلسة «للعلاج الجماعي». وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس في مواجهة الأزمة العالمية غير المسبوقة. وأوضح دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته «أن الهدف هو العمل وتوحيد المجلس وحل الخلافات وإعادة التأكيد على ضرورة المضي نحو قرار في أسرع وقت ممكن». (وكالات)