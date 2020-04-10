دياب: الحكومة اللبنانية عابرة للطوائف و90 % من الودائع لن تمس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس الخميس، إن حكومته عابرة للطوائف، مشدداً على أن 90 في المئة من الودائع لن تمس، فيما استمع مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الرئيس ميشال عون الى عرض مالي نقدي قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما قام ببعض التعيينات الإدارية وسط اعتراض عدد من الوزراء.

وقال دياب في دردشة مع الصحفيين: إننا حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الأولى فيكون وفق المداورة المعمول بها. أما بالنسبة للتعيينات المالية، فقال: يجب أن ننظر أولاً في الهيكلية الإدارية ومن ثم نُعين، مشيراً إلى أن أزمة سعر الصرف مشكلة كبيرة تحتاج الى حل. وعن موضوع التدقيق المالي، لفت دياب إلى أن وزير المالية غازي وزني سيختار قريباً شركة التدقيق من أجل عملية تدقيق مُركّزة وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي أي عن السنة الحالية، وقال: كما سبق أن قلت ٩٠ بالمئة وما فوق من المودعين لن نمس ودائعهم في أي إجراءات مالية، أما عن موعد حصول المودعين على أموالهم فاسألوا حاكم مصرف لبنان.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، أوضحت بعد جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس قرر تمديد التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 12 الجاري حتى 26 منه وتفعيل التدابير والإجراءات لمواجهة وباء كورونا. ولفتت الى أن مجلس الوزراء استمع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تناول فيه الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، مشيرة الى أن الحكومة مسؤولة عن السياسة المالية وهي تتخذ عدداً من الإجراءات من أجل مراقبة الأسعار وضبط الأسواق للحد من تداعيات الأزمة الصحية التي تنعكس على الأزمة الاقتصادية. وعيّن مجلس الوزراء جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وأحمد الحجار مفتشاً عاماً هندسياً ومخايل فياض مفتشاً عاماً إدارياً في التفتيش المركزي وسط اعتراض عدد من الوزراء. وعن الاعتراض على التعيينات، قالت عبدالصمد: الاعتراض مردّه أنه لا وجود لعدة أسماء للاختيار بينها كما لا بد من آلية للتعيينات، وإنما تم توضيح آلية التعيين التي تتمتع بالخصوصية في ما خص الهيئات الرقابية أي التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، والتي تحكمها قوانينها الخاصة، من هنا تختلف آلية هذه المراكز عن سائر التعيينات إنما كان هناك إصرار من هذا الفريق على الاعتراض.