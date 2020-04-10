السيسي يُوبِّخ ضابطاً ترك عمالاً بدون كمامات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وبّخ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، خلال تفقده بعض مواقع المشروعات الإنشائية، ضابطاً في الجيش بسبب ترك العمال في أحد المواقع من دون كمامات أو إجراءات وقائية من فيروس كورونا، في فيديو لقي تداولاً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة مرور الرئيس السيسي على أحد الأماكن المكتظة بالعمال، وتوقفه بسيارته، وقام بتوبيخ ضباط في الجيش المصري تابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين في الموقع من فيروس كورونا.

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وقال السيسي بغضب لأحد الضباط: «أنا بقول الكلام ومش بيتنفذ ولا إية، أنت المسؤول هنا الناس دي يومياتها كام علشان يجيب كمامات، رد عليا، وزع عليهم يبني، أنا لو جيت بكرة ولقيت الناس مش لابسة الكلام دة هيحصل مشكلة كبيرة فاهمين ولا مش فاهمين».

وكان السيسي أعلن خلال مؤتمر صحفي، أنه شاهد بعض المواطنين في الشارع لا يرتدون الكمامات، محذراً من التهاون في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال: «ساعات بنزل لوحدي أشوف الدنيا ماشية ازاي في الشارع في الوقت اللي ما فيهوش حظر. ومش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيها وماحدش حاطط كمامات». وأضاف أن «الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة». ودعا الرئيس السيسي إلى تعقيم كافة وسائل النقل في الدولة، وطالب الجميع بتحمل المسؤولية في هذه الأزمة.