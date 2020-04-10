دراسة: القطط معرضة لفيروس كورونا.. و«الصحة العالمية» تتحقق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت دراسة نُشرت أمسس بأن القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا المستجد، لكن الكلاب ليست عرضة للإصابة على ما يبدو، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى القول إنها ستلقي نظرة أكثر تفحصاً على انتقال الفيروس من البشر إلى الحيوانات الأليفة.

ووجدت الدراسة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلة «ساينس»، أن القوارض يمكن أن تصاب أيضاً بفيروس «سارس-كوف-2»، مستخدمة المصطلح العلمي للفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد19».

غير أن الباحثين وجدوا أن من غير المرجح إصابة الكلاب والدجاج والبط بالفيروس.

وكانت الدراسة تهدف إلى تحديد الحيوانات المعرضة للإصابة بالفيروس كي يتسنى استخدامها لاختبار لقاحات تجريبية لمحاربة جائحة «كوفيد-19»، الذي قتل أكثر من 83 ألف شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويعتقد أن الفيروس «سارس-كوف-2» انتقل من الخفافيش إلى البشر. وباستثناء حالات قليلة رصدت لانتقال العدوى للقطط والكلاب، لا توجد أدلة قوية على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون حاملة للفيروس.

وجاءت نتيجة الاختبارات لنمر في حديقة حيوانات برونكس في مدينة نيويورك أصيب بسعال جاف وفقدان الشهية بعد مخالطة حارس في الحديقة مصاب بالكورونا، إيجابية الأحد الماضي.

وقالت الدراسة، التي استندت إلى بحث أجري في الصين في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضي، إن الباحثين وجدوا أن القطط والقوارض عرضة للإصابة بالفيروس إلى حد كبير عند محاولتهم إصابة حيوانات بالعدوى بإدخال جسيمات مصابة بالفيروس عن طريق الأنف. ووجدوا أيضاً أن العدوى يمكن أن تنتقل بين القطط من خلال رذاذ الجهاز التنفسي. وتحمل القطط المصابة الفيروس في الفم والأنف والأمعاء الدقيقة. وتظهر على القطط الصغيرة التي تعرضت للفيروس آلام في الرئة والأنف والحنجرة.