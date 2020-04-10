«ناسا» تلتقط الصور الأعلى دقة لغلاف الشمس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقط باحثون في وكالة الفضاء الأمريكية، «ناسا»، أعلى صور دقة للشمس على الإطلاق، وأظهرت أن الغلاف الجوي للشمس أكثر تعقيداً مما كان يعتقد سابقاً.

وكشفت الصور التي التقطت بواسطة تلسكوب التصوير عالي الدقة «إتش آي- سي»، التابع للوكالة، أن البقع على سطح الشمس مملوءة بشرائط البلازما الساخنة، التي تصل حرارتها إلى مليون درجة مئوية. وتقدم الصور التي قام فريق من جامعة سنترال لانكشاير البريطانية، ووكالة «ناسا» بتحليلها، رؤى حول الغلاف الجوي للشمس. وقبل نشر الصور بالغة الدقة، والأولى من نوعها، كانت جوانب الغلاف تتسم بالغموض، وتظهر مظلمة، أو فارغة في الأغلب؛ لكن العلماء اكتشفوا الآن أن البقع على سطح الشمس تحتوي فعلياً على خيوط من الغازات المؤيّنة الساخنة بشكل لا يصدق، وهي خيوط يصل سمك الواحد منها إلى 500 كيلومتر.