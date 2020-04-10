"داعش" يهاجم بلدة تركمانية شمالي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365
قال مصدر أمني عراقي، الخميس، إن مسلحين من تنظيم "داعش"، شنوا هجوما استهدف حواجزا أمنية تابعة للحشد الشعبي في بلدة طوزخرماتو التركمانية بمحافظة صلاح الدين.
وأضاف المصدر للأناضول، طالبًا عدم نشر اسمه، أن "مسلحين من داعش أطلقوا قذائف صاروخية باتجاه حواجز لقوات الحشد الشعبي ضمن قضاء طوزخرماتو غربي محافظة صلاح الدين (شمال)، أعقبه هجوم مسلح".
وأوضح أن "الهجوم المسلح أسفر عن مقتل عنصرين بالإضافة إلى جرح عدد من عناصر الحشد الشعبي".
وذكر المصدر أن رد قوات الحشد المتمركزة على الحاجز الأمني أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم الإرهابي.
وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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