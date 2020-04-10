"الانتقالي الجنوبي" يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار باليمن

شكري حسين/ الخليج 365

أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الخميس، ترحيبه بإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين.

وقال المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في بيان، إنه يرحب بإعلان التحالف وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن.

وأكد استعداده للمشاركة في وضع الإجراءات المشتركة لتنفيذ دعوة الأمم المتحدة لأطراف الصراع، لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

واعتبر أن قرار وقف إطلاق النار، فرصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وبث حياة جديدة في العملية السياسية.

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وشدد المجلس، على ضرورة وجود آلية واضحة تضمن نجاح وقف إطلاق النار.

ومساء الأربعاء، أعلن التحالف العربي وقف إطلاق نار شامل في اليمن من جانب واحد لمدة أسبوعين، بدأ صباح الخميس، مع إمكانية تجديده، لمواجهة مخاطر انتشار كورونا.

وحتى الخميس، لم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

ومنذ 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.

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