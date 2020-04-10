بوتين: اكتسبنا خبرة في استخدام الأسلحة الجديدة بسوريا

موسكو/ علي جورا/ الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن بلاده اكتسبت خبرة باستخدام أسلحتها الجديدة، في سوريا.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري- الفني مع الدول الأجنبية، تطرق خلالها إلى أنشطة العام الماضي للصناعات الدفاعية لبلاده.

وأكد أن المنافسة الدولية قوية للغاية في مجال التعاون العسكري- الفني، مبينًا أن بلاده حققت نجاحًا العام الماضي رغم الظروف الصعبة وضغوط المنافسين.

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وأشار إلى أن روسيا تجاوزت الأهداف المحددة لعام 2019 بهذا المجال بنسبة 2 بالمئة.

وأضاف: "شحنّا للخارج معدات عسكرية بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، ولدينا طلبات بأكثر من 55 مليار دولار حاليًا، فلدينا تعاون مع قرابة 100 بلد".

ولفت بوتين إلى أن قوات بلاده جربت الأسلحة الجديدة في سوريا.

وقال بهذا الخصوص: "حصلنا على خبرة في استخدام الأسلحة الجديدة في سوريا، فالتجربة الناجحة التي اكتسبناها في استخدام الأسلحة الجديدة التي أثبتت فعاليتها في سوريا خلال الحرب لصالحنا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.