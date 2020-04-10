كورونا.. قطر تعلق جميع الأنشطة التجارية الجمعة والسبت

الدوحة / الخليج 365

أعلنت قطر إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي وباء كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لعرض آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس.

وأوضحت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم اللجنة، أنه يستثنى من هذا الإيقاف "منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية ومنافذ بيع الخضراوات المطاعم والمخابز والصيدليات ومحطات البترول".

وأضافت أن "وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن أي خرق أو مخالفة لهذا القرار سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية".

Advertisements

وأكدت المسؤولة القطرية أن "عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة مرتبطة بمدى التزام الأفراد" بالإجراءات الاحترازية.

وفي وقت سابق الخميس أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 166 حالة كوورنا جديدة ليصل إجمالي الإصابات في قطر إلى 2376.

ولفتت أنه بتسجيل 28 حالة تماثلت للشفاء، يصل إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 206 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 6.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و590 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 95 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 353 ألفا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.