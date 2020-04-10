إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين في القدس بعد الاعتداء عليهم

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، 3 شبان فلسطينيين، في بلدة سلوان جنوبي مدينة القدس المحتلة.
وأظهر مقطع فيديو مسجل، نشره مركز معلومات "وادي حلوة" (حقوقي غير حكومي) عبر صفحته على "فيسبوك"، اعتداء الشرطة على الشبان الثلاثة بالهراوات، قبل اعتقالهم.
ووفق التسجيل المصور، ألقت قوات الشرطة الإسرائيلية قنابل صوتية بشكل عشوائي، باتجاه مجموعة من الفلسطينيين تجمهروا في موقع الاعتقال، دون أنّ يبلغ عن وجود إصابات.
وخلال العامين الماضيين، كثفت إسرائيل من أعمال التنكيل بحق الفلسطينيين بالقدس التي شملت هدم منازلهم وتحرير مخالفات لمحالهم التجارية وسياراتهم وصولا لاعتقالهم وقتل عدد منهم، بحسب مسؤولين وهيئات حقوقية فلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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