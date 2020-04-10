الحوثيون يتهمون السعودية بترحيل مصابين بكورونا إلى اليمن

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365

اتهمت حكومة الحوثيين، الخميس، السعودية بترحيل يمنيين مصابين بفيروس كورونا من أراضيها إلى اليمن.



ونقل موقع قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي، اتهامات حكومة صنعاء (غير معترف بها) التابعة للجماعة، بأن السعودية تقوم بترحيل مصابين بكورونا إلى اليمن، تعمل قوات الحوثيين على ضبط وترتيب استقبالهم.

ولم يذكر الموقع أدلة على اتهاماته، غير أن جماعة الحوثي قامت خلال الأيام الماضية بإخضاع العديد من العائدين إلى اليمن للفحوصات والحجر الصحي خشية "كورونا".

كما هاجم الموقع منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بأنها تشترط وجود مصابين بكورونا لكي تقدم مساعدة إلى اليمن.

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وأشار إلى أن المنظمة لم تقدم لحكومة صنعاء سوى 30 جهازا لفحص الحرارة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السعودية، أو منظمة الصحة العالمية حول اتهامات الحوثيين.

وأعلنت الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم لها وفقا لإطلاق النار في عموم اليمن، ابتداء من الخميس، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمواجهة تعبات فيروس كورونا.

وحتى عصر الخميس، لم يسجل اليمن سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو الحوثيين أي إصابات بكورونا.

وتتصاعد المخاوف الأممية من أن يؤدي تفشي محتمل لكورونا في اليمن إلى تعميق المأساة الإنسانية في ظل انهيار الخدمات الصحية، وتواضع الإمكانات المحلية لمواجهة الفيروس، نتيجة للحرب التي دخلت عامها السادس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.