"هنية" يبحث مع مسؤول إيراني حصار غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



بحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، مع "إبراهيم رئيسي"، رئيس القوة القضائية في إيران، قضايا بينها حصار غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه هنية من "رئيسي"، وفق بيان لحركة "حماس"، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان، إن رئيسي ركّز، خلال اتصاله، على "معاناة الشعب الفلسطيني المستضعف، والحصار والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة".

وحث المسؤول الإيراني "على ضرورة الاستمرار في دعم وحماية مشروع المقاومة الفلسطينية التي تقف بجانب الفلسطينيين في غزة وتدافع عن حقوقهم، بالإضافة إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون داخل سجون الاحتلال".



من جانبه، ثمن هنية، دور إيران في دعم المقاومة الفلسطينية ومساندة قضايا المستضعفين.



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وأعرب رئيس الحركة، "عن تمنياته للشعب الإيراني السلامة في مواجهة جائحة كورونا، والبلاد العربية والإسلامية كافة".

وحتى الخميس، سجلت فلسطين 263 إصابة بفيروس كورونا بينهم 13 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 4 آلاف و110، بينما تجاوزت الإصابات 66 ألف حالة.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5 آلاف فرد، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.



وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/ كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع.

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