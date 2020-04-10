لمواجهة كورونا.. رجل الأعمال د.عبدالعزيز المريبد من “محافظة الشملي” يسخر كافة ممتلكاته لخدمة الوطن

إيمانا منه بصعوبة مسار المنحنى العالمي الآن في مواجهة الوباء كوفيد- ١٩ .. ومدى الكارثة العظمى التي يعاني منها المجتمع الدولي في هذه الحرب الفيروسية الدامية . إنتماء وولاء للمملكة العربية السعودية التي تخوض هذه المعركة بضراوة وشجاعة للدفاع عن شعبها من مواطنين ومقيمين أعلن رجل الأعمال الدكتور عبدالعزيز مريبد العوض عن مبادرته المتميزة والتي أشبه ماتكون بملحمة وطنية بتسخير ممتلكاته من شركات ومؤسسات ومجمعات سكنية وخدمات مختلفة رهن إشارة الدولة مجانا .. عونا وسندا لولي الأمر في مواجهة الأزمة والتي ستعبر وتمضي بفضل من الله تعالى أولا ثم بفضل مثابرة القيادة الحكيمة والصف المتراص للرجال المخلصين وتلاحم وطاعة الشعب الوفي إلى بر الآمان وشاطئ الإطمئنان ..

هي ليست مبادرة سهلة .. ولا عمل تطوعي إعتيادي … بل خط دفاع دولة .. وتمكين من ثروة .. وتسخير ممتلكات خاصة .. وخوض معركة حامية الوطيس .. ستنتهي بالنصر بإذن الله تعالى .

شكرا من الأعماق للدكتور عبدالعزيز مريبد العوض

فهذه المرحلة يلزمها الوطنيين .. وتحتاج للصادقين أمثاله..

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كتبه

عبدالمجيدالذياب