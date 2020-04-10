«بنك التنمية الاجتماعية» يقرر تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن بنك التنمية الاجتماعية، مساء أمس الخميس، تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي لمدة ستة أشهر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.
وقال البنك، في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “مساندة من بنك التنمية الاجتماعية لعملائنا مستفيدي النقل والتوصيل التشاركي، وتقديرًا منّا لأدوارهم المميّزة في أزمة كورونا الحاليّة”.
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه تقرر تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من “أبريل 2020″، للتمويلات المصروفة والقائمة.
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