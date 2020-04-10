شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الكويتى يتفاعل مع شكوى مصرى تعرض للابتزاز من ضابط ويوقفه عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، مع شكوي مصري مقيم فى الكويت، ظهر فى مقطع فيديو يشكو وزارة الداخلية ومجلس الأمة من معاملة أحد الضباط الكويتيين له، حيث تعرض للابتزاز على يد ضابط فى الداخلية الكويتية. وناشد المصرى المقيم بالكويت، وزارة الداخلية، ونشر صورة للضابط فى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعى. Advertisements وعلى الفور تدخل الوزير الكويتى، وكتب على حسابه الرسمى على تويتر "أصدرت قرار وزاري بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيدا لاحالتهم الى النيابة. لن اقبل ان تشوه افعال القلة الشاذة من صورة وزارة الداخلية ورجال الأمن ودورهم الوطني" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الكويتى يتفاعل مع شكوى مصرى تعرض للابتزاز من ضابط ويوقفه عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.