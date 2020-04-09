آيسر تقدم اللاب توب Nitro 5 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت شركة آيسر النقاب عن اللاب توب Nitro 5 الجديد، الذي يخاطب عشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة التايوانية أن اللاب توب من الفئة المتوسطة يزخر بمعالجات إنتل Core i7 من الجيلComet Lake-H الحالي بسرعة تصل إلى 5 غيغاهرتز مع بطاقات الرسوميات نفيديا GeForce GTX 1650 أو GeForce GTX 1650 Ti أو GeForce RTX 2060.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز اللاب توب الجديد على ذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة تصل إلى 32 جيغابايت، ويتمكن المستخدم من الوصول بسهولة إلى فتحتي DIMM للترقيات اللاحقة، بالإضافة إلى توافر قرصي PCIe NVMe SSD بسعة واحد تيرابايت لكل منهما.

وتروج الشركة التايوانية لجهاز اللاب توب Nitro 5 الجديد من خلال شاشة IPS قياس 6ر15 بوصة، والتي تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، ويبلغ معدل تنشيط الصورة حسب الموديل 120 أو 144 هرتز مع زمن استجابة 3 مللي ثانية، وتمتاز الشاشة بتغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 72% مع درجة سطوع تصل إلى 300 نيت.

وأكدت الشركة التايوانية على إعادة تصميم نظام التبريد لكي يعمل بكفاءة أكبر بنسبة 25% مقارنة بالموديل السابق، بالإضافة إلى توافر وحدة إنتل Wi-Fi 6 AX201 ووحدة التحكم Killer E2600 Ethernet.