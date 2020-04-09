وقال الشهابي عبر صفحته على "فيسبوك" حول الجهاز الذي يتم تصنيعه في سوريا بشكل كامل محليا وفق المعايير الدولية شكلا ومضمونا:
"أسميناها (أمل).. و منذ أسبوع واحد فقط كانت "أمل" مجرد فكرة و اليوم أصبحت تمنحنا الأمل و التفاؤل..
وأضاف: " (أمل) تقدم عدة خدمات متميزة و عملها متطور و صناعتها معقدة و نتائج اختباراتها حتى الآن ممتازة.. لكننا قررنا تمديد فحصها أسبوعاً آخر قبل أن نسلمها إلى وزارة الصحة لتجري عليها مزيداً من الاختبارات و الملاحظات قبل اعتمادها أصولاً..، نحن متفائلون جداً بنجاحه".
وكان الشهابي أعلن في وقت سابق أن جهاز التنفس السوري سيكون مشابها في الشكل والمضمون للأجهزة الأجنبية.
وباشر صناعيون سوريون بتصميم وإنتاج جهاز تنفس منذ أيام بعد الحاجة الماسة التي تتطلبها ظروف مواجهة فيروس كورونا حيث توفي الكثير من الأشخاص في العالم بسبب نقص أجهزة التنفس في المشافي حيث يسبب فيروس كورونا ضيقا في التنفس لأنه يضرب جهاز التنفس لدى الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر صناعة سورية بالكامل... جهاز التنفس "أمل" يسلم الأسبوع القادم لوزارة الصحة لاختباره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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