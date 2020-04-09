الصحة الإماراتية أجرت 40 ألف فحص لفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم، الخميس، بأن الوزارة أعلنت عن إجرائها أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأكدت الصحة الإماراتية أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

يتبع...