تونس تعلن التعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا وتصفه بالإنجاز العلمي

وقال وزير الصحة التونسي في لقاء مع إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية: "مختبر في مستشفى شارل نيكول تمكن من التعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد".
وتابع بقوله "هذا الاكتشاف سيمكن من مقارنة التسلسل الجيني للفيروس مع بلدان أخرى مثل الصين وإيطاليا، باعتباره متغيرا".
وقال الوزير التونسي إن الدكتورة إلهام بوطيبة وفريقها الطبي، هم من قادوا هذا الإنجاز العلمي، وفق قوله.
صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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