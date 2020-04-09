دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HONOR تعلن رسمياً عن هاتفي Play 4T Pro وHONOR Play 4T ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HONOR اليوم عن أحدث الإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية Play 4T Pro وHONOR Play 4T، حيث يأتي هاتف Play 4T Pro بشاشة OLED وتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، بينما يتميز هاتف HONOR Play 4T بشاشة LCD وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

يتميز هاتف Play 4T Pro بشاشة OLED بحجم 6.3 إنش بجودة عرض FHD بلس، كما يأتي الهاتف بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

بينما ينطلق هاتف HONOR Play 4T بشاشة LCD بحجم 6.39 إنش وجودة عرض HD بلس، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يضم كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

مواصفات هاتف Play 4T Pro

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شاشة OLED بحجم 6.3 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، أو بجودة Full HD بلس، مع أبعاد 20:9، وزجاج منحني 2.5D.

رقاقة معالج Kirin 810 ثماني الأنوية مع كرت شاشة ARM Mali-G52 MP6.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 9 Pie، مع واجهة Magic UI 2.1

مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 وفلاش LED، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير بفتحة عدسات f/2.4.

مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية بفتحة عدسات f/2.0.

قياسات الهاتف 157.4 في 73.2 في 7.75 بيكسل مع وزن 165 جرام.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5w.

ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار باللون الأسود، وأزرق Emerald أو أزرق Iceland مع سعر يبدأ من 212 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يتوفر للحجز اليوم.

مواصفات هاتف HONOR Play 4T

شاشة LCD بحجم 6.39 إنش، ودقة عرض 1560 في 720 بيكسل، أو بجودة عرض HD بلس، مع أبعاد 19.5:9، وزجاج منحني 2.5D.

رقاقة معالج Kirin 710A ثماني الأنوية مع كرت شاشة ARM Mali-G51.

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 10، مع واجهة MagicUI 3.1

مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل وفلاش LED، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

قياسات الهاتف 159.81 في 76.13 في 8.13 بيكسل مع وزن 176 جرام.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن بقدرة 10w.

ويتوفر هاتف HONOR Play 4T بألوان الأسود Midnight، والأزرق Emerald، على أن ينطلق بسعر 170 دولار، ويتوفر للحجز في 14 من أبريل، كما يتوفر للبيع في 21 من أبريل.

المصدر

هذا الموضوع HONOR تعلن رسمياً عن هاتفي Play 4T Pro وHONOR Play 4T ظهر على التقنية بلا حدود.