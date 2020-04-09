دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Windows 10 يحصل على تكامل ملفات Linux في File Explorer ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت مايكروسوفت سابقًا عن خططها لإحضار نواة Linux كاملة إلى نظام تشغيل ويندوز 10، وتخطط الشركة الآن لدمج الوصول إلى ملف Linux بالكامل في مستكشف الملفات المضمن.

سيكون رمز Linux الجديد متاحًا في جزء التنقل الأيسر في File Explorer، مما يوفر الوصول إلى نظام الملفات الجذر لأي توزيعات مثبتة في ويندوز 10.

الرمز الذي سيظهر في File Explorer هو رمز Tux الشهير، أي الرمز الرسمي لنواة Linux. وتختبر مايكروسوفت دمج Linux File Explorer في إصدار جديد من نظام ويندوز 10 متوفر للمختبرين اليوم. قبل ذلك، كان على مستخدمي ويندوز 10 الانتقال يدويًا إلى مسار UNC للوصول إلى ملفات Linux من نظام Windows الفرعي لنظام Linux (WSL).

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لقد قامت الشركة بتحسين نظام ويندوز الفرعي لـ Linux تدريجيًا، ووعدت بنواة Linux الكاملة لنظام تشغيل ويندوز 10. وقد أضافت مايكروسوفت أيضًا تكامل Bash shell و OpenSSH الأصلي في ويندوز 10، بالإضافة إلى Ubuntu و SUSE Linux و Fedora أيضًا في متجر ويندوز. كما أطلقت الشركة أيضًا أوامر Windows Terminal جديدة العام الماضي.

إذا قمت بتمكين WSL، فسيظهر Tux في File Explorer، وتسعى مايكروسوفت الآن للحصول على تعليقات حول التكامل قبل الانتهاء منه كجزء من تحديث ويندوز 10 في المستقبل. ستقوم الشركة بشحن هذا التحديث إلى جميع مستخدمي ويندوز 10 في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع Windows 10 يحصل على تكامل ملفات Linux في File Explorer ظهر على التقنية بلا حدود.