دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تُعدل واجهة لوحة المعلومات الخاصة بـ Xbox مرة أخرى مع اقتراب إطلاق Series X ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة مايكروسوفت بإجراء تعديلات إضافية على لوحة معلومات Xbox One الخاصة بها قبل أشهر فقط من إطلاق Xbox Series X، وتعمل الشركة الآن على تحسين جزء الدليل من لوحة معلومات Xbox One والتي توفر وصول سريع إلى المحتوى والأصدقاء وحتى الإعدادات عند النقر فوق زر Xbox على وحدة تحكم.

ويسمح لك التعديل الجديد بالتنقل من خلال علامات التبويب بترتيب من اليسار إلى اليمين وحتى تخصيص طريقة ترتيبها بالكامل.

تم دمج كل من الرسائل والدعوات والحفلات في علامة تبويب جديدة تسمى “الحفلات والدردشات”، بينما تم نقل الإعدادات والصوت وخيارات الطاقة إلى علامة التبويب “الملف الشخصي والنظام”، بينما تم تجميع إشعارات التطبيقات والنظام تحت رمز الجرس مع تنبيهات Xbox الأخرى، وتتضمن علامة تبويب الأشخاص العاديين إمكانية البحث عن خيارات المجموعة.

وعلى ما يبدو، فإن الدليل الآن يبدو وكأنه يحتوي على واجهة أكثر تنظيمًا وبساطة من ذي قبل، إذ أن التبسيط هو شيء تسعى إليه مايكروسوفت هذا العام مع اقترابها من إطلاق Xbox Series X.

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وعلى الرغم من أن الشركة لم تؤكد بالضبط ما سيبدو عليه النظام على Xbox Series X، إلا أنها ألمحت إلى أن الدليل ولوحة التحكم يبدوان متطابقين مع Xbox One خلال بعض مقاطع الفيديو الأخيرة.

فقد قامت مايكروسوفت مؤخرًا بتعديل لوحة معلومات أجهزة Xbox One الخاصة بها بشاشة رئيسية جديدة تنظم المحتوى بشكل أفضل وتقدم المزيد من خيارات التخصيص.

من الجدير بالذكر ان لوحة معلومات Xbox One قد خضعت للعديد من التغييرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحديث Fluent Design في عام 2017، وإعادة تصميمها بشكل كبير في عام 2015، وتعديلات أخرى ركزت على السرعة.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تُعدل واجهة لوحة المعلومات الخاصة بـ Xbox مرة أخرى مع اقتراب إطلاق Series X ظهر على التقنية بلا حدود.