دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور تكشف عن كفاءة التصوير الليلي بكاميرة هاتف OnePlus 8 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرض الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس اليوم مجموعة من الصور التي إلتقطتها عدسات كاميرة هاتف الشركة المرتقب OnePlus 8 Pro في الوضع الليلي.

تقدم شركة وان بلس هاتف OnePlus 8 Pro هذا العام بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع حجم أكبر للبيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني في الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة.

ولقد شارك Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس اليوم على تويتر، اثنان من العينات للقطات صورت بكاميرة OnePlus 8 Pro في الوضع الليلي، حيث كشفت الصور عن لقطات فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، كما قارن الرئيس التنفيذي صور الإصدار الجديد بالصور التي ألتقطت بعدسات كاميرة أحد الهواتف المنافسة.

أيضاً أكدت الصور على أن كاميرة هاتف OnePlus 8 Pro تقدم تفاصيل أكثر دقة في الوضع الليلي للتصوير، حيث تم معالجة الصور بكفاءة.

كما ألتقطت الصورة الأخرى بعدسات telephoto في كاميرة OnePlus 8 Pro، والتي قدمت صور بدقة 3 ميجا بيكسل، من مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تجمع الصور بين التكبير الرقمي والوضع الليلي في التصوير.

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أيضاً شارك Pete Lau مقطع فيديو تم تسجيله بكاميرة OnePlus 8 Pro، حيث إختبر النطاق الديناميكي في التصوير مع شمس ساطعة في الخلفية، كما إستعرض مقطع الفيديو كفاءة التثبيت.

يذكر أن شركة وان بلس تستعد للإعلان عن هاتفي OnePlus 8 Pro، وOnePlus 8 في مؤتمر يعقد خلال أيام، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن إصدارات وان بلس الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع صور تكشف عن كفاءة التصوير الليلي بكاميرة هاتف OnePlus 8 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.