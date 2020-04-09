شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق المكلف: نعتزم السيطرة على السلاح ومكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى المكلف مصطفى الكاظمى اليوم الخميس إن الأسلحة يجب أن تكون فى أيدي الحكومة فحسب. وقال الكاظمي، الذي كلفه الرئيس العراقي برهم صالح في وقت سابق اليوم الخميس، في كلمة نقلها التلفزيون إن الأهداف الأساسية لحكومته تتمثل في محاربة الفساد وإعادة النازحين إلى ديارهم. Advertisements

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