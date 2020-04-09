شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: حكومتنا ستكون خط الدفاع الأول فى وجه كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفى: "شعبنا لم يحقق طموحاته وأحلامه بعد، المرحلة تحتاج مصارحة بين جميع العراقيين، حكومتنا ستكون خط الدفاع الأول في وجه كورونا، السيادة خط أحمر ولا يمكن التنازل عن كرامة العراق، العراق للعراقيين وقرار العراق بيد أبنائه".

كلف رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والمحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية.

تم استهلال مراسم التكليف، التي جرت اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد ، بقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد، بعدها ألقى الرئيس العراقى كلمة أكد من خلالها "أننا اليوم بصدد تكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة وهذه مسؤولية كبيرة نتمنى له كل الموفقية في هذا المسعى".

وأضاف رئيس الجمهورية أنه "بجهود المخلصين توافقت القوى السياسية الأساسية، والقوى الوطنية والاجتماعية على اختيار مصطفى الكاظمي"، مشيراً إلى أننا "اليوم نجتمع في قصر السلام بحضور هذه الوجوه الكريمة التي تمثل الطيف السياسي والكل حريص على تشكيل حكومة وطنية مستندة إلى قرار وطني عراقي وتلتزم ببرنامج الإصلاح الذي ينشده المواطن وينتظر منا تلبية حقوقه في الحياة الحرة الكريمة".

وشدد الرئيس العراقى على أهمية تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات والأزمات الحالية، والمحافظة على سيادة واستقرار العراق، وتلبية مطالب العراقيين من خلال إنجاز الإصلاحات المنشودة، مشدداً على ضرورة العمل بكل جدّ وحرص على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة تؤمّن لأبناء شعبنا فرصة مضمونة للتعبير عن رؤيتهم حول مستقبل بلدهم.

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وأعرب الرئيس العراقى عن أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مشيراً إلى أن "الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً إلى تحقيقها."