اخبار الخليج

كندا ترفع التجميد عن التصاريح الجديدة لتصدير الأسلحة للسعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كندا ترفع التجميد عن التصاريح الجديدة لتصدير الأسلحة للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، إن كندا قررت رفع التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية وإعادة التفاوض حول عقد تعرض لانتقادات حادة قيمته 14 مليار دولار لبيع عربات مدرعة تنتجها شركة جنرال دايناميكس للرياض.

وقال وزير الخارجية فرانسوا فيليب تشامبين في بيان، إن "تحسينات مهمة" على العقد ستحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأمريكية التي تصنّع العربات.

وقال البيان إنه إذا اكتشفت كندا أن لا تستخدم العربات للغرض المعلن فإمكانها تأجيل أو إلغاء التصاريح دون غرامات.  

Advertisements

من جهة أخرى قال مسؤولون في قطاع الصحة اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات في كندا بسبب جائحة قد تصل في النهاية إلى 22 ألفا، بينما خسر اقتصاد البلاد رقما قياسيا من الوظائف بلغ مليون وظيفة.

وبحسب "رويترز"، شرح مسؤولون تصورين مرجحين للمرض شملا وفيات بين 11 و22 ألفا وعدد إصابات مؤكدة بين 934 ألفا و1.9 مليون حالة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندا ترفع التجميد عن التصاريح الجديدة لتصدير الأسلحة للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا