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الحكومة الأردنية تؤكد عدم وجود بؤر لفيروس كورونا فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة الأردنية عدم وجود أى بؤرة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إن مسألة إغلاق المطارات ليست في الأردن فقط بل هي مسألة عالمية، وإن فتحها قد تحتاج لأسابيع ، مشيراً إلى أن هناك مشكلة في التنقل بين المدن في الخارج، حيث قامت العديد من الدول بعزل مدن عن مدن أخرى وبعضها بها مطارات.

ولفت في تصريحات صحفية إلى أن المدارس والجامعات ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

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وسجلت الأردن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي وصل إلى 372 حالة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وعلى جانب آخر، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن بعض الدول الأفريقية قد تشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة وحثوا على زيادة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس على وجه السرعة في المنطقة.

 

وقال ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أفريقيا، خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف اليوم الخميس، "خلال الأيام الأربعة الماضية يمكننا أن نرى أن الأرقام تضاعفت بالفعل".

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