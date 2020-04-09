شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمدد إغلاق المساجد ودور العبادة حتى اشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة حتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، جاء القرار.. حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.. وبالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية في الدولة.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الإحترازية المتخذة في عموم الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ومن أجل السلامة العامة للمجتمع.

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وفى سياق متصل، قال مسؤول في قطاع الصحة، اليوم الخميس، إن إمارة دبى تجهز مستشفيات ميدانية للتعامل مع أى زيادة محتملة فى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بينما شهدت الإمارات زيادة بأكثر من المثل في عدد المصابين لديها خلال الأسبوع المنصرم.

وسجلت الإمارات 2659 إصابة و12 وفاة بما يمثل ثانى أعلى عدد بين دول الخليج العربية الست التي تخطى فيها عدد المصابين إجمالا 10500 رغم جهود احتواء المرض التي شملت وقف رحلات الطيران وفرض حظر للتجول وإغلاق أماكن التجمع العامة.

ولا تنشر الإمارات تفصيلا لعدد المصابين والوفيات في كل إمارة لديها، ودبي هي الإمارة الوحيدة التي مددت حظر التجول الليلى المفروض في عموم البلاد لحظر على مدى 24 ساعة كما فرضت إجراءات عزل مشددة على حيين هما الرأس ونايف حيث يقطن عدد كبير من العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة.

وقال حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي في مؤتمر صحفى بثه التلفزيون إن الإمارات أعدت بالفعل منذ وقت مبكر تصورات لما قد يحدث على المستوى الاتحادى بما شمل توفير مستشفيات ومراكز حجر صحى بطاقة استيعابية تمكنها من التعامل مع عشرة آلاف حالة إصابة بكوفيد-19 أو أكثر إذا اقتضت الضرورة.