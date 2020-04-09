هاتفيا.. عباس يشكر تميم على دعم الفلسطنيين بمواجهة كورونا

رام الله / أيسر العيس/ الخليج 365
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن شكره لدولة قطر، على دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا.
جاء ذلك في اتصال أجراه الرئيس عباس الخميس، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتمنى عباس لقطر ولشعبها "الخروج من أزمة انتشار الفيروس لتواصل مسيرة التقدم والازدهار".
وفي الاتصال ذاته، عبر أمير قطر عن تمنياته بأن "تزول هذه الظروف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والعالم، وأن يتم احتواء فيروس كورونا".
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد أمر بتقديم دعم مالي إلى قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار، يتم صرفه على مدى 6 أشهر.
وحتى الخميس، سجلت فلسطين 263 إصابة بفيروس كورونا، بينهم 13 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، ما يزيد عن مليون و585 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 95 ألفا، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 353 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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