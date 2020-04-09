بدعم تركي.. بدء إنتاج كمامات في "رأس العين" السورية

شانلي أورفة/ الخليج 365

أنشأت ولاية شانلي أورفة التركية، ورشة لإنتاج الكمامات في مدينة "رأس العين" السورية، ضمن إطار التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقالت ولاية شانلي أورفة في بيان، إن أعمال تعقيم مدينة رأس العين التي تم تطهيرها من الإرهابيين ضمن إطار عملية "نبع السلام"، مستمرة، تحت إشراف مركز سوريا للدعم والتنسيق.

وبناء على تعليمات الوالي عبدالله إرين، تم تأسيس ورشة لإنتاج الكمامات في المدينة، لسد حاجة أهالي المنطقة منها في مواجهة فيروس كورونا، بحسب البيان.

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وتم تأسيس الورشة في مركز التأهيل الشعبي بالمدينة، بدعم من المجلس المحلي في رأس العين، حيث بدأت النساء العاملات فيه بخياطة الكمامات، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

وأجرى القائمقام المنسق في رأس العين، إردينتش ضولو، زيارة تفقدية للوقوف على عملية الإنتاج، أشار خلالها إلى بدء الورشة في إنتاج الكمامات بناء على تعليمات الوالي إرين.

وأضاف أن رأس العين، لم تشهد أي حالة إصابة بكورونا، وأنهم يواصلون اتخاذ التدابير اللازمة بأعلى مستويات، لإعاقة وصول الفيروس إلى المنطقة.

وأشار إلى الورشة ستنتج يوميا ألف كمامة، سيجري توزيعها على الجنود الأتراك بالمنطقة، والعاملين في المجال الصحي، وأهالي المدينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.