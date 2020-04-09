كورونا مصر.. 15 وفاة ترفع الإجمالي إلى 118

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، ارتفاع وفيات كورونا إلى 118 بعد تسجيل 15 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 139 شخصا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1699 شخصا.
وتعد هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ الإعلان عن اكتشاف كورونا بمصر.
وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بينها 118 وفاة و348 متعافيا.
وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس، كما اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.
والأربعاء، أعلنت السلطات المصرية تمديد حظر تجوال ليلي لمدة 15 يومًا آخرين، يبدأ من الثامنة مساءً (18:00 ت.غ) وحتى السادسة صباحًا (4:00 ت.غ) للحد من انتشار كورونا.
وحتى مساء الخميس، أصاب الفيروس نحو مليون و585 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 95 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 348 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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