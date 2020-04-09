السودان يرحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن‎

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

رحب السودان، الخميس، بمبادرة التحالف العربي لوقف إطلاق النار باليمن لأسبوعين قابلة للتمديد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لأسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر انتشار كورونا.

وأضاف البيان، "ندعو مليشيات الحوثي للاستجابة لهذه الدعوة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق إيقاف فعلي لإطلاق النار لمنح الفرصة الكافية للجهود المتعددة لمواجهة جائحة كورونا ومنع انتشارها باليمن".

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ودعت الخارجية السودانية، بحسب البيان، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، للانخراط بشكل حاد (حاسم) للتوصل لإنهاء الصراع ولحل سلمي سياسي شامل ومستدام.

ويشارك السودان في حرب اليمن ضمن التحالف العربي، منذ مارس/ آذار 2015.

ولم يسجل اليمن، حتى الخميس، أي حالة إصابة بكورونا، فيما أصاب الفيروس، حتى مساء ذات اليوم، أكثر من مليون و577 ألف حول العالم، توفي منهم نحو 93 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 348 ألفا.

ويعاني اليمن انهيارا شبه تام في كافة القطاعات، لا سيما الصحي، وأصبح 80 بالمئة من سكانه بحاجة إلى مساعدات، جراء الحرب المستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة، ومليشيات الحوثي.

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