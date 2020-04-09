كورونا.. 31 إصابة جديدة في العراق والسودان

بغداد، الخرطوم / مراسلون / الخليج 365

أعلن العراق والسودان، الخميس، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بواقع 30 إصابة وإصابة وحيدة حسب الترتيب.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بالفيروس؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى ألف و232، من ضمنها 69 وفاة و496 حالة تعافت من المرض.

وقال المتحدث باسم الوزراة سيف البدر، في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة سجلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأشار إلى أنه "لم تسجل حالات وفاة جديدة" في البلاد.

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وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل إصابة بكورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 15 بالبلاد، بينها حالة وفاة.

وأفادت بأن الحالة 15 هي لسوداني في الأربعينات من العمر قادم من الإمارات ويتلقى العلاج في مركز العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات المشتبهة بها بلغت 238 بجميع مراكز العزل بالبلاد.

وفي 13 مارس/آذار الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و578 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 94 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 348 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.