ليبيا.. 3 إصابات بكورونا في بنغازي ترفع الإجمالي إلى 24

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت "اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا" التابعة لما يعرف بـ"حكومة الشرق الليبي"، الخميس، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 24.
وأضافت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة بنغازي (شرق)، أنه تم فحص 86 عينة من المخالطين للحالة الأولى.
وأشارت إلى أن النتائج أظهرت 3 عينات إيجابية، و59 سلبية، لافتة إلى أنها في انتظار نتيجة فحوصات 24 عينة من المخالطين للحالة الأولى.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و578 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 94 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 348 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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