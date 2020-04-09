الجزائر.. الجيش يشيد بـ"انسجامه" مع الرئيس تبون

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365
أكدت قيادة المؤسسة العسكرية بالجزائر، الخميس، أن هناك "انسجاما وثقة" تامتين بين الجيش والرئيس عبد المجيد تبون، منذ توليه الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جاء ذلك في افتتاحية عدد شهر أبريل/نيسان من "مجلة الجيش"؛ لسان حال المؤسسة العسكرية في البلاد.
وورد في الافتتاحية، التي أطلع عليها مراسل الخليج 365: "منذ انتخابه على رأس الجمهورية، أظهر السيد عبد المجيد تبون ثقته المطلقة في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي؛ حيث أكد في العديد من المناسبات على الدور الذي أداه الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإنقاذ البلاد من محاولات النيل منها".
وأضافت: "شهادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تعكس مدى الثقة والانسجام التام بين الرئاسة والجيش الوطني الشعبي".
وانتخب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية اندلعت في فبراير/شباط من نفس العام، وهو اقتراع رفضه جانب من الحراك الشعبي واعتبره محاولة للنظام لتجديد نفسه.
وفي تهنئة لتبون بانتخابه، أكد قائد الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح (توفي في 26 ديسمبر/كانون الأول) أن الرئيس الجديد هو "الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة بلادنا نحو مستقبل أفضل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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