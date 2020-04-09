سلطنة عمان تسجل ثالث وفاة بكورونا

مسقط / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، الخميس، تسجيل ثالث بفيروس كورونا في البلاد.
وقالت الوزراة، في بيان، إن حالة الوفاة لوافد عمره 41 عاما، دون ذكر جنسيته.
وأضافت أن "هذه الحالة تعد ثالث وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة العمانية تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 457 حالة، إضافة إلى تماثل 72 حالة للشفاء.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و578 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 94 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 348 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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